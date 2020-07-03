مصر تدين قيام الحوثيين بإطلاق طائرات مفخخة تجاه السعودية

وقالت الخارجية في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "تدين جمهورية مصر العربية ما قام به الحوثيون من إطلاق لأربع طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تم اعتراضها وإسقاطها من قبل قوات التحالف العربي".

وأضاف البيان: "تعلن مصر عن تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما تؤكد على أن مثل تلك الممارسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد الذي لن يُفضي سوى لتعميق حالة التوتر، ويدفع باليمن الشقيق إلى دائرة مُفرغة قوامها الفوضى ويذهب به بعيدًا عما يفترض أن ينعم به الشعب اليمني من سلام واستقرار". Advertisements

واختتم البيان بالقول: "تعيد مصر التأكيد على أهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار، وذلك حتى يتسنى تسوية تلك الأزمة الممتدة وفق مرجعيات الأزمة اليمنية المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦".

في السياق ذاته، قال متحدث القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت غرفة العمليات بمطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بطائرات مسيرة.

ونشر سريع على حسابه في "تويتر" بيانا جاء فيه "تمكن سلاح الجو بعون الله وفضله من تنفيذ عملية واسعة ظهراليوم باتجاه خميس مشيط ونجران بعدد كبير من طائرات قاصف2K المسيرة مستهدفا غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهدافا عسكرية أخرى، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية".