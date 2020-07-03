تركيا..زيادة اهتمام الأجانب بالعقارات عقب كورونا

إسطنبول/ الخليج 365
انتعش قطاع العقارات في تركيا وازداد اهتمام الأجانب بها، مع بدء سلسلة إجراءات العودة إلى الحياة الطبيعة بعد فيروس كورونا.
وأوضح محمد منصور المدير العام لمجموعة "أرين" التركية المتخصصة في خدمات الهندسة والمقاولات للأناضول الجمعة، أن اهتمام الأجانب في امتلاك العقارات بتركيا ازداد مع العودة الطبيعية للحياة.
وأضاف أنه يعتقد أن تبدأ حركة المبيعات في قطاع العقارات اعتبارا من سبتمبر/ أيلول القادم، على أن تصل أرقام المبيعات الشهرية في 2021 مابين 5-6 آلاف عقار شهريا.
وأشار أن شركتهم تهدف ليس فقط إلى جذب مشتري العقارات وحسب، وإنما استقدام كبار المستثمرين عبر فروع شركتهم في فرنسا وكندا والأردن.
ولفت أن شركتهم تعمل على ترويج المنتجات الصناعية التركية كالسيارات والآلات الزراعية إلى جانب العقارات.
وذكر أن مبيعات العقارات للأجانب ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بنسبة 14.7 بالمائة في 2018، لتبلغ 45 ألفا و483 وحدة سكنية، مؤكدا على وجود رغبة دائمة للاستثمار في تركيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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