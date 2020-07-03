شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع أسبوعًا لاهبًا على هذه المنطقة في المملكة.. الحرارة قد تتجاوز 48 درجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت “الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة”، استمرار تأثير الموجة الحارة على المنطقة الشرقية والتي قد تتجاوز درجات الحرارة العظمى فيها 48 درجة مئوية. وذكرت “الأرصاد” في بيان مقتضب على حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الجمعة، أن هذه الحالة الجوية تبدأ اعتبارًا من غدٍ السبت وحتى نهاية الأسبوع. Advertisements تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الشرقية وبخاصة محافظة الأحساء ومدينة الدمام كانتا قد سجلتا درجات حرارة مرتفعة خلال الأسبوع الماضي.

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