تفجير يستهدف رتلا للجيش الأمريكي شرقي سوريا

وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن مجهولين قاموا بتفجير العبوة الناسفة أثناء مرور رتل للقوات الأمريكية أمام محطة للوقود (كازية عيسى العصمان) في بلدة صبحة التابعة لمدينة البصيرة، شمال الطريق الدولي "دير الزور- الحدود العراقية".
© Sputnik . Bassel Shartouh
وتقع بلدة صبحة إلى الشرق من مدينة دير الزور بنحو 35 كيلومترا، وتسكنها عشائر من قبيلة العكيدات العربية.
وفي سياق منفصل، استهدف مجهولون بعبوات ناسفة سيارة تقل مسلحين من تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، وأخرى للتنظيم على طريق مطار الطبقة بريف الرقة الجنوبي.
وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن استهداف السيارة التابعة للتنظيم في ريف الرقة، أسفر عن مقتل مسلح وإصابة 3 آخرين.
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