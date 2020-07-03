تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

وشدد التحالف على أنه يطبق إجراءات حماية المدنيين وفق القانون الدولي، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين، وذلك بحسب قناة "العربية".
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وأكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، "الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية".
كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدوالي الإنساني وقواعده العرفية.
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