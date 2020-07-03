وزير الدفاع التركي: سنفعل كل مايلزم من أجل أشقائنا الليبيين

طرابلس/الخليج 365

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل الشعب الليبي، وستظل واقفة إلى جانب الأشقاء الليبيين دائما.

جاء ذلك خلال زيارته "مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني"، في العاصمة الليبية طرابلس، برفقة رئيس الأركان يشار غولر، حيث التقى جنودا أتراك وليبيين في المركز المقام في إطار مذكرة التفاهم بين البلدين.

وقدم قائد المنطقة الغربية بالجيش الليبي أسامة الجويلي، معلومات للوزير أكار وغولر، حول سير أنشطة التعاون بين الجانبين.

Advertisements

وقال أكار خلال زيارته للمركز :"سنواصل دعم أشقائنا الليبيين ليعيشوا براحة وسعادة وأمان أكبر".

وأضاف :" أود منكم أن تعلموا أننا نقف إلى جانبكم اليوم وغدا أيضا، وأننا سنفعل كل مايلزم من أجل أشقائنا الليبين، في إطار تعليمات السيد الرئيس (أردوغان)".

وتابع :" أنتم على حق وستنتصرون، نحن نؤمن بذلك، أما الآخرون فسيلقون جزاء طغيانهم، وسيخسرون هم ومن يدعمهم أيضا وسينهزمون".ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يرافقه رئيس الأركان يشار غولر، الجمعة، العاصمة الليبية طرابلس؛ للاطلاع عن كثب على سير الأنشطة الجارية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين للتعاون الأمني والعسكري.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.