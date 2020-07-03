لبنان يبحث استيراد النفط من العراق

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365



بحث رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، مع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، الجمعة، آليات استيراد البترول، وملفات اقتصادية أخرى.



جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير العراقي مع دياب وعدد من وزراء حكومته، في العاصمة بيروت، وفق مراسل الخليج 365.



وقال عبد الجبار، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن "العراق من البلدان المصدّرة للنفط، والسوق اللبنانية من الأسواق الّتي تستورده من خلال بعض الوسطاء".



وأضاف: "جرى الحديث عن إمكانية عقد اتّفاق بين الحكومتين اللبنانية والعراقية لتصدير هذا المنتج وتحقيق فائدة أعلى للبلدين مع أسعار جيّدة، إضافة إلى الآليّات ومدى إمكانيّة تفعيل هذا القطاع".



كما شملت المباحثات إعادة الشركات اللبنانية الّتي كانت تعمل في العراق في مجال ​الزراعة​، وفق عبد الجبار.



من جانبه، قال وزير الطاقة والمياه اللبناني ​ريمون غجر، خلال المؤتمر الصحفي ذاته،​ إن بلاه بصدد إعداد دفتر شروط من أجل استيراد ​النفط​.



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وذكر غجر، أن حكومته تبحث كذلك مع الدول النفطية مثل العراق سبل الاستيراد من خلال تبادل السلع.



وتابع: "الوفد العراقي أظهر نية بالنسبة لتزويدنا بالنفط مقابل المواد الغذائية والصناعات والطبابة اللبنانية".



بدوره، قال وزير ​الزراعة​ اللبناني ​عباس مرتضى​، إنه تم تبادل الأفكار مع الوفد العراقي بكافة الملفات لا سيما القطاعات الصحية والتربوية والزراعية والثقافية.



وشدد مرتضى، على أهمية التعاون بين البلدين لا سيما من الناحية الاقتصادية والأمن الغذائي.



والخميس، وصل إلى بيروت وفد عراقي يضم وزيري النفط إحسان عبد الجبار والزراعة محمد كريم جاسم، في زيارة رسمية غير معلنة المدة، لعقد لقاءات مع مسؤولين لبنانيين.



وتشهد مختلف المناطق اللبنانيّة تقنينًا للتيار الكهربائي يشمل فصله لساعات طويلة، في ظلّ شحّ في مادّة المازوت والوقود بسبب استحواذهما بالعملة الصعبة.



وتخيّم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، ما فجّر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.