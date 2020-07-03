مصر.. إنقاذ سيدة حبسها شقيقها 22 عاما

إسطنبول/ الخليج 365
أعلنت السلطات المصرية، الجمعة، إنقاذ سيدة خمسينية حبسها شقيقها 22 عاما، جنوب القاهرة.
وأفاد بيان لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية بـ"إنقاذ سيدة تُدعى فادية إسماعيل (50 عاما) حبسها شقيقها 22 عاما دون رعاية، بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة)".
وأضافت الوزارة أنه "تبين أن السيدة المذكورة تعيش في غرفة بحالة سيئة غير آدمية، ويظهر عليها آثار الإهمال وعدم النظافة، ولم تتناول منذ 11 شهرا سوى القليل من الطعام".
وأوضحت أن "شقيق السيدة يُدعى خلف إسماعيل، وهو محبوس على ذمة التحقيقات في الواقعة منذ السبت الماضي، على خلفية بلاغ قدم ضده من جيران السيدة؛ بإهمال وحبس شقيقته 22 عامًا دون رعاية".
وفي فبراير/شباط 2019، تداولت وسائل إعلام محلية بمصر، واقعة حبس سيدة لابنها لمدة 10 سنوات، داخل غرفة مظلمة في منزل بمحافظة الغربية (دلتا النيل/شمال)، ما أثار انتقادات شعبية واسعة آنذاك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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