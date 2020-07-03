قصف جوي يستهدف مجموعات إيرانية شرقي سوريا

دير الزور/ إبراهيم خليل/ الخليج 365

استهدفت طائرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، الجمعة، مواقع للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن طائرة يعتقد أنها تابعة للتحالف حلقت لأكثر من ساعة فوق مناطق سيطرة النظام السوري بريف دير الزور.

وأضافت أن الطائرة استهدفت عددا من المقرات لمجموعات تابعة لإيران في بادية مدينة الميادين.

Advertisements وأشارت المصادر أن القصف لم يسفر عن سقوط قتلى جراء إخلاء المقرات من العناصر قبل استهدافها.

وأضافت أن نتائج القصف اقتصرت إصابة بعض العناصر بجروح، وأضرار في مادية في المقرات المستهدفة.

ولفتت المصادر إلى أن المجموعات التابعة لإيران طوقت النقاط المستهدفة وما حولها في أعقاب القصف.

وتتعرض نقاط ومقرات المجموعات الإرهابية التابعة لإيران في دير الزور وريفها لقصف متكرر من قبل طائرات التحالف وطائرات إسرائيلية، حيث يتواجد آلاف العناصر التابعة لتلك المجموعات، وأبرزها الحرس الثوري الإيراني، ولواء القدس.

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