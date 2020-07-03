20 ألفا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد "الأقصى"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى بمدينة القدس ضمن تدابير وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عدد من أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، بـ20 ألف مصل، وفق تصريح مسؤول بالدائرة لمراسل الخليج 365.

ودعا الشيخ يوسف أبو سنينه، إمام المسجد، خلال خطبة الجمعة، المصلين إلى الالتزام بتعليمات لجان الصحة، ولجان إدارة المسجد الأقصى لتجنب تفشي فيروس كورونا.

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وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس قد طلبت من المصلين في تعليمات أصدرتها مسبقا، القدوم الى المسجد وهم يرتدون "كمامات" ومعهم سجاجيد الصلاة والتزام التباعد الاجتماعي لتفادي الإصابة الفيروس.

وخلال صلاة الجمعة، قام متطوعون بتوزيع المعقمات على المصلين في ساحات المسجد ومساعدة المصلين على التباعد أثناء أداء الصلاة.



وقالت مصادر طبية فلسطينية بالقدس لمراسل الخليج 365، إن إجمالي الإصابات بكورونا في القدس الشرقية وصل 445، منذ ظهور الوباء بالمدينة في مارس/ آذار الماضي.

وحتى الجمعة، سجلت فلسطين 3 آلاف و485 إصابة بكورونا بينها 12 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.