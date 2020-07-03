السنغال تدين هجمات الحوثيين ضد السعودية

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ادانت جمهورية السنغال هجمات الحوثيين ضد السعودية في بيان لوزارة الخارجية تقول :
تابعت حكومة جمهورية السنغال محاولات الهجوم الفاشلة من قبل الحوثيين المسلحين والصواريخ البالستية التي استخدموها ضد مدن في المملكة العربية السعودية في 22 يونيو 2020.
وتدين السنغال بشدة هذه الأعمال الإرهابية التي تنتهك فيها المتمردين الحوثيين وقف إطلاق النار في أعقاب دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في مكافحة الفيروس كوفيد 19
وتعرب حكومة جمهورية السنغال عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة العربية السعودية .
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