اتفاقية لتشغيل مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بينبع الصناعية

الخليج – ياسر الحبيشي : أبرمت الهيئة الملكية بينبع اتفاقية لتشغيل مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة ينبع الصناعية، ووقع الاتفاقية سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني مع رئيس مجلس إدارة جمعية ينبع التأهيلية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل كبار السن المهندس عبد العزيز آل علي، ومن المقرر أن يخدم المركز حال تشغيله مدينة ينبع الصناعية، مدينة ينبع البحر، بدر، رابغ، ينبع النخل، أملج والقرى القريبة، ويأتي توقيع هذه الإتفاقية انطلاقاً من دور الهيئة الملكية بمجال المسئولية الاجتماعية ورسالتها الواضحة في تقديم برامج ذات بعد إنساني تساهم في تنمية ورخاء المواطن، امتدادا لمسيرتها الرائدة في مجال المبادرات الاجتماعية، يذكر أن جمعية ينبع التأهيلية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل كبار السن ذات أهداف غير ربحية وتستقبل طلاب الاحتياجات الخاصة بدون أي رسوم دراسية.