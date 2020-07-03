د. محمد الصفحي يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لجامعة بيشة

رفع رئيس جامعة بيشة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن الصفحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة صدور الموافقة السامية على تعيينه رئيساً للجامعة.

وقال : إن التعليم العالي خطى خطوات متقدمة خلال الفترة الماضية بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ويأتي على رأسها الموافقة الكريمة على النظام الجديد للجامعات وتشكيل مجلس شؤون الجامعات برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الأمر الذي يسهم في تعزيز التطور الأكاديمي والتقدم البحثي بما يعود بالنفع على الوطن. مضيفًا بأن ذلك يحقق نقلة نوعية تتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة لتتبوأ المؤسسات الأكاديمية مراكز متقدمة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور محمد الصفحي أنه سيكمل مسيرة البناء التي تشهدها جامعة بيشة الفتية والتي حققت نجاحات وإنجازات نوعية على الرغم من حداثة نشأتها، وذلك بفضل الله ثم بجهود منسوبيها ومنسوباتها. مشيراً إلى أن الجميع سيواصلون العمل كفريق واحد نحو بناء مجتمع معرفي تنافسي من خلال بيئة تعليمية متطورة وبحوث علمية ومبادرات وشراكات مجتمعية فاعلة. منوهاً بالدعم المستمر الذي تحظى به الجامعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير باعتبار الجامعة من الصروح العلمية الاستراتيجية التي تخدم العلم والمعرفة بالمنطقة.

وجدد الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، معبراً عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، سائلاً المولى – عز وجل – أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة وأن يوفق في خدمة التعليم الجامعي عبر موقعه الجديد. مثمنًا متابعة وتشجيع معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ في سبيل تحقيق المؤسسات الأكاديمية رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في ضوء رؤية المملكة 2030.