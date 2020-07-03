شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن مستجدات كورونا: تسجيل 50 وفاة و4193 إصابة جديدة وشفاء 2945 حالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت “وزارة الصحة”، اليوم الجمعة، تسجيل 4193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 201801 حالة. وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني: إنه “تم تسجيل 2945 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 140614 حالة”. Advertisements وأكدت “الصحة”، تسجيل 50 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1802 حالة وفاة. وبحسب إحصائيات الوزارة، بلغ عدد الحالات النشطة 59385 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2291 حالة.

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