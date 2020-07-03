عقيلة صالح يرحب بالوساطة الروسية للتسوية في بلاده

موسكو- سبوتنيك. وقال صالح، في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "نؤكد لكم أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا".

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وأشار إلى أن "الانفتاح السياسي للدبلوماسية الروسية على جميع الجهات الفاعلة في العلاقات الدولية، بما في ذلك العالم العربي والإسلامي، يجعل من بلدكم وسيطاً مقبولاً وفعالاً في حل الأزمات الدولية".

وأضاف عقيلة صالح: "نحن مقتنعون بذلك من خلال مراقبة جهودكم لحل الأزمة الليبية".

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يذكر أن روسيا أعلنت مرارا أنه لا يوجد بديل للحل السلمي للصراع في ليبيا.

وتبذل روسيا جهوداً لحل النزاع الليبي. على وجه الخصوص، شاركت في المؤتمر الدولي حول ليبيا في يناير/ كانون الثاني في برلين، وكانت النتيجة الرئيسية دعوة المشاركين إلى وقف إطلاق النار والالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع، واحترام الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الأطراف. كما دعمت روسيا "مبادرة القاهرة" المصرية، والتي تشمل وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا من الـ8 من يونيو/ حزيران وشروط التسوية السياسية.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس الخميس 2 يوليو/تموز، للقاء المسؤولين الروس وبحث العديد من القضايا، على رأسها مناقشة المبادرة حول وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية ومبادرة أو إعلان القاهرة، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين.