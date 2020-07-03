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وأضاف المحمداوي، "تم تفكیك العبوات الناسفة، وتم إلقاء القبض على الإرهابيين المتواجدين هناك"، لافتا إلى أن "المضافات كانت مخبأة تحت الأشجار بصورة يصعب العثور عليها".
وكان العراق قد أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في ديسمبر/ كانون 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط إرهابيين ومخابئ تحت الأرض... عملية أمنية موسعة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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