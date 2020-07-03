جنرال إسرائيلي سابق يكشف فضائح جديدة عن جيش بلاده

ونقلت القناة العبرية "السابعة"، اليوم الجمعة، عن الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة التظلمات والشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أن خطوة تقليص مدة الخدمة الإلزامية العسكرية للجنود هي عملية مدمرة للجيش.

© AP Photo / Majdi Mohammed

وقال الجنرال بريك إن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدا للحرب على عدة جبهات، ولا يواجه التحديات التي يمر بها.

وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى أن قرار تقليص الخدمة العسكرية للذكور من 32 شهرا إلى 30 شهرا، بداية من مطلع الشهر الجاري، هو خطوة لم تناقش في مجلس الوزراء.

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وأكد رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي أن هذا القرار يعني قلة خبرة الجنود، وتقليص الدورات التدريبية والمناورات العسكرية للجيش الإسرائيلي بوجه عام.

ولفت يتسحاق بريك إلى أنه لا يوجد نقاش حقيقي الآن في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، حول القضايا الأمنية والعسكرية، وليس لإسرائيل خطة كاملة لعام واحد بنسبة 100 %.

وأوضح الجنرال الإسرائيلي السابق أن جيش بلاده لا يقوى على الحرب، في هذه الفترة الراهنة، على ثلاث جبهات في وقت واحد، محذرا من هذا الأمر، بشدة.