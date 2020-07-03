وزيرة لبنانية: الحكومة باقية ومستمرة وتعمل على وضع أسس الإصلاحات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة المهجرين في لبنان غادة شريم، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها وتعمل على وضع أسس الإصلاحات اللازمة التي تحتاجها البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة باقية ومستمرة في عملها وستظل تحمل المسئولية الملقاة على عاتقها حتى اللحظة الأخيرة.

وأشارت وزيرة المهجرين – في حديث لها اليوم /الجمعة/ لإذاعة (صوت المدى) اللبنانية – إلى أن تلويحها بالاستقالة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، لم يكن في سياق الهروب من المسئولية وإنما في إطار المطالبة أن يكون العمل الحكومي بوتيرة أسرع، لاسيما في ظل تسارع الأحداث والتدهور المالي والاقتصادي، وأن المواطنين ينتظرون الكثير من الحكومة والدولة.

وأكدت أن الحكومة ستقاتل بضراوة في معركة الإصلاح ومكافحة الفساد في لبنان، لافتة إلى أن الحكومة واجهتها الكثير من الأزمات والمصاعب الشاقة منذ تولي المسئولية، وأنها استطاعت حتى الآن احتواء تداعيات وباء كورونا الذي تسبب في اهتزاز كافة الاقتصاديات العالمية، وصولا إلى وضع خطة لإنقاذ الوضعين المالي والاقتصادي.