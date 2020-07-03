شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مكافحة الفساد بتونس: بوادر خطيرة لحرب إقليمية تخوضها أطراف أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، أكد أن هناك بوادر خطيرة لاندلاع حرب إقليمية بالوكالة، تخوضها أطراف أجنبية من خلال تمويل بعض الأحزاب، كما أن الوضعية الحالية لتمويل الأحزاب المتعلّقة بالشفافية خطيرة بسبب التسيب والإفلات من العقاب.

جرى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح محادثات في موسكو مع سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي، وبحثا آليات إيقاف القتال وتنفيذ مقررات برلين وإعلان القاهرة.

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وقال وزير الخارجية الروسي، إن إعلان القاهرة ومخرجات برلين، يمكن أن يكونا قاعدة لحوار ليبي - ليبي. وأضاف "روسيا ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية". وأوضح لافروف أن "روسيا ستستأنف عمل سفارتها في ليبيا من تونس".

كما أجرى رئيس البرلمان الليبى محادثات مع فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، واستعرض خلالها تطورات الوضع في ليبيا وضرورة إيقاف القتال وبدء الحوار السياسي.

واعتبر رئيس مجلس النواب الليبي خلال اللقاء أن حكومة الوفاق غير قانونية وأنها لم تنل الثقة، محملا المجتمع الدولي مسؤولية ماحدث في ليبيا لأنه اعترف بها رغم ذلك.