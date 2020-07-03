شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة «مراقب البلدية» في بريدة صاحب العبارات المسيئة على المنازل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت “أمانة منطقة القصيم”، اليوم الجمعة، عن رصد سلوك شخص ينتحل شخصية مراقب ببلدية بريدة ويكتب عبارات مسيئة على جدران المنازل في أحياء المدينة.

وذكرت “أمانة القصيم” في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها أحالت الموضوع إلى الجهات الأمنية، بعد رصد العبارات المسيئة على جدران المنازل في بريدة.

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ونشرت الأمانة؛ عددًا من الصور التي تُظهر العبارات المكتوبة على جدران المنازل في أحياء بريدة، وهي “البلدية إزالة، إزالة البلدية عاجلًا”، فيما أثار سلوكه غضب المواطنين والسكان.