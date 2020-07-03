مصر... الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة

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وذكرت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة، بداية من الجمعة، موضحة أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشديد الحرارة على الصعيد، ومعتدل على السواحل.

أما الرياح فهي معتدلة على كل أنحاء البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة، بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.