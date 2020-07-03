تعيين شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الجزائري

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سبق أن شغل الفريق السعيد شنقريحة منصب رئيس أركان الجيش بالنيابة، قبل أن يتم تثبيته في المنصب.
وقام عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس الخميس، بترقية السعيد شنقريحة من رتبة لواء إلى فريق، في الحفل الذي احتضنه قصر الشعب، بمناسبة عيد الاستقلال والشباب.
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