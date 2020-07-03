وزير خارجية قطر: العلاقات الاستراتيجية مع تركيا تتعزز يوما بعد يوم

وكتب وزير الخارجية عبر تويتر "العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر وجمهورية تركيا الشقيقة تتعزز يوماً بعد يوم لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع، وذلك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".
وبحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات.
وأكد الزعيمان عزمهما على دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر تعاونا وتكاملا في جميع المجالات.
كما ناقشا خلال الاجتماع أبرز تطورات الأوضاع في كل من فلسطين وليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويمتلك البلدان علاقات متميزة، خاصة بعد مساندة أنقرة للدوحة إبان اندلاع "أزمة الخليج" في يونيو/ حزيران 2017، بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.
وقامت أنقرة بتعويض النقص في السلع والمواد التموينية، بعد قرار الدول المقاطعة لقطر إغلاق الحدود معها، ومنعها من استخدام موانئها.
كذلك، زادت تركيا من عدد جنودها المنتشرين في القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية، وفي المقابل، زادت قطر من قيمة استثماراتها في تركيا، لا سيما قطاع العقارات.
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