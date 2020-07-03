أنصار الله: الهجمات أصابت أهدافها بدقة عالية وأربكت السعوديين ولدينا المزيد

وفي تصريحات لقناة "المسيرة" اليمنية، قال سريع "نمارس حقنا المشروع في الدفاع عن شعبنا، ولن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى شعبنا يقتل بالغارات والحصار".

وأكد "مصادرنا أكدت أن عملية توازن الردع الرابعة كانت دقيقة وأصابت أهدافها بدقة عالية وأربكت السعوديين وخلفهم الأمريكيين"

وأضاف "سنستمر في استهداف العمق السعودي بمؤسساته العسكرية والسيادية التي تعتبر رأس حربة العدوان على شعبنا، ونحرص على أن تكون أهدافنا بعيدة عن الإضرار بالشعب السعودي المظلوم بحكم آل سعود له".

وتابع "التصعيد العسكري ليس جديدًا، ونحن قادرون على الدفاع عن اليمن إمكاناتنا اليوم أفضل مما كانت عليه، وحتى الآن لم نستخدم كل ما لدينا من قدرات وعلى العدو إدراك هذا الأمر جيدًا".

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وأشار إلى أن "لغة التهديد والوعيد معنا لن تجدي نفعًا، ولو كانت تجدي لما استمر العدوان حتى اليوم. أمام العدو خيار واحد فقط، وقف العدوان ورفع الحصار".

وأوضح "شعبنا لن يموت جوعًا، ولدينا خيارات لم نكشف عنها بعد".

وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، يوم الأربعاء الفائت، بدء عملية عسكرية على أهداف قال إنها مشروعة لجماعة "أنصار الله".

وأكد أن "العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد"، كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا حول العملية العسكرية، بحسب قناة "العربية".