شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إرشادات شرطة أبوظبى لتجنب غرق الأطفال فى حمامات السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت شرطة أبوظبى 5 خطوات ضرورية لتجنب غرق الأطفال بحمامات السباحة، مؤكدةً اهتمامها بزيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية لمنع الأطفال من ممارسة السباحة بمفردهم، وذكرت أن زيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية تُعدان الخط الأول للتصدي لحوادث الغرق.وفق صحيفة البيان.

تشمل الخطوات ، وضع سياج آمن حول أحواض السباحة بالمنازل حتى لا يتمكن الأطفال من الدخول اليها بمفردهم، وأن تكون الأرضية مانعة للانزلاق، وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة التي يجب أن تكون مزودة بسلالم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطها.

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كما شملت الارشادات، عدم انشغال الآباء بالهاتف أو بالعالم الافتراضي أثناء ممارسة الاطفال السباحة، مشيرة إلى أنه خلال دقائق قليلة قد تحصل حادثة الغرق في حال عدم اليقظة والقرب من الأطفال، بجانب ارتداء معدات السباحة وتزويد الأطفال بأطواق وأدوات وسترات النجاة أثناء ممارسة السباحة، وتعلم الإسعافات الأولية يجب أن يتعلم الآباء والأمهات ومقدمو الرعاية والأطفال الأكبر سناً وأصحاب أحواض السباحة كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي الفوري للغريق قبل وصول فرق الإسعاف.

وتشمل أيضا الارشادات، تعليم الأطفال مهارات البقاء على قيد الحياة في الماء، بتعليمهم دروساً في السباحة وتعلم المهارات الأساسية في السلامة المائية ومن بينها كيفية الوقوف في الماء، والبقاء على الشاطئ أو قرب حافة المسبح.

وذكرت شرطة ابوظبى، أن غرق الأطفال بالمسابح يعد من أكثر مسببات الحزن والمشكلات النفسية للأبوين والمحيطين به، محذرة من اللامبالاة وتجاهل تعليمات السلامة في هذا الشأن لحماية الأطفال من وقوع حوادث الغرق.