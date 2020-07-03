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شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون ليبيون يعلنون تشكيل كتلة جديدة تحت مسمى تجمع تيار الوسط النيابى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى اليوم الجمعة عن تشكيل كتلة جديدة تحت مسمى تجمع تيار الوسط النيابي، وأوضح مؤسسو التيار في بيان لهم أن الهدف منه هو الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية والقيام بدور نيابى فعال وترسيخ دائم الدولة الحديثة على أساس العدل و المساواة و احترام القانون وحماية الحقوق والحريات ، بحسب البيان.
واتفق النواب الموقعون على بيان إعلان الكتلة على تنسيق الجهود وتوحيدها لأجل تحقيق الرؤية والأهداف الوطنية والإسهام بفاعلية في تقريب وجهات النظر وحل النزاع و والعبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار الدائمة والأمان، ودعا التيار أبناء الوطن الليبي لتغليب العقل ووقف القتال لإفساح المجال أمام جهود حل الأزمة وقطع الطريق أمام كل التدحلات الخارجية في ليبيا.
وطالبت الكتلة النواب بتكثيف جهود التواصل والحوار الداخلي من أجل إعادة توحيد مجلس النواب الليبى وتبني خارطة حل تنال شرعيها عبر مجلس النواب بحضور جميع أعضائه، وأوضح البيان أن هذه الكتلة ستشرع في التواصل مع كل الأطراف من أجل تحقيق مصالح الشعب الليبي.
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