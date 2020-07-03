شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى: صلاحية المجلس الرئاسى انتهت وحكومة الوفاق غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، تأكيده على انتهاء ولاية وصلاحية المجلس الرئاسى، واصفا حكومة الوفاق بأنها غير شرعية.

وقال رئيس البرلمان الليبى، في كلمة أمام مجلس الدوما الروسي، إن الحكومة الحالية غير شرعية، ولاية وصلاحية المجلس الرئاسي انتهتا منذ مدة طويلة، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي عجز عن تحقيق النقاط المتفق عليها.

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وأشار صالح ، إلى أن المجتمع الدولي فرض حالة اقتتال في ليبيا عبر منحه الشرعية لجسم غير منتخب، موضحا أن الاتفاق السياسي ينص على انسحاب المجموعات المسلحة من المدن، والميليشيات أحكمت قبضتها على حكومة الوفاق، الميليشيات عبثت بمصرف ليبيا المركزى.