رئيس البرلمان الليبى يبحث مع رئيسة الفيدرالية الروسية تعزيز التعاون البرلمانى

وأوضحت بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم /الجمعة/، أن رئيسة الفيدرالية الروسية أكدت -خلال اللقاء - أن روسيا تقدر رغبة صالح كرئيس لمجلس النواب الليبي بالمساهمة في حل المشكلات المعقدة في ليبيا من خلال البحث عن حلول وسط.



وقالت ماتفيينكو "نتابع بعناية الأحداث في ليبيا، ونحاول بكل وسيلة ممكنة التغلب على هذه المرحلة، حتى تصبح ليبيا دولة مزدهرة مرة أخرى".

وأعربت ماتفيينكو عن سعادتها بلقاء صالح، مؤكدة تطلعها إلى محادثة مثمرة حول الوضع في ليبيا.