وقال وزني لصحيفة "الجمهورية"، اليوم الجمعة: "ما يعمل عليه اليوم هو تحديد الخسائر وحجمها بكل القطاعات".
© Sputnik . Максим Блинов
وذكر الوزير، بحسب وكالة "رويترز"، أنه سيظل على اتصال مع صندوق النقد الدولي لحين استئناف المحادثات.
وبدأ لبنان محادثات مع الصندوق، في مايو/ أيار، على أمل تدبير مساعدة لمعالجة الأزمة المالية التي تعتبر أكبر تهديد للبلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان... تجميد محادثات صندوق النقد واستمرار التواصل لحين استئنافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.