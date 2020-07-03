لبنان... تجميد محادثات صندوق النقد واستمرار التواصل لحين استئنافها

وقال وزني لصحيفة "الجمهورية"، اليوم الجمعة: "ما يعمل عليه اليوم هو تحديد الخسائر وحجمها بكل القطاعات".

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وأضاف: "علينا الخروج بمقاربة موحدة متفق عليها مع كافة القوى السياسية وبالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب... يجب أن نتفق بأسرع ما يمكن".

وذكر الوزير، بحسب وكالة "رويترز"، أنه سيظل على اتصال مع صندوق النقد الدولي لحين استئناف المحادثات.

وبدأ لبنان محادثات مع الصندوق، في مايو/ أيار، على أمل تدبير مساعدة لمعالجة الأزمة المالية التي تعتبر أكبر تهديد للبلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.