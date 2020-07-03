شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مفاجأة محمد بن راشد للمتزوجين حديثا بحفلات بسيطة فى منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ عشرات الشباب الإماراتيون من المتزوجين حديثاً ممن قاموا بتنظيم حفلات زواج بتكاليف بسيطة في منازلهم خلال فترة جائحة كوفيد 19؛ باستلام بطاقة تهنئة خاصة موقعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفق صحيفة البيان، وفي الوقت الذي شهدت فيه حفلات الزواج في الآونة الأخيرة ثقافة جديدة أكثر بساطة وبتكاليف معقولة تركز على الأولويات وتقترن بسعادة العائلات والأقارب والأصدقاء، حيث قرر أن يهنئ أبناءه وبناته الشباب، مؤكدا على أن القيمة الحقيقة للزواج تتمثل في بناء أسرة إماراتية متماسكة ومترابطة تملؤها المحبة والألفة وتتحلى بأسمى القيم، وأن البساطة هناء لتبقى معاني الزواج أعمق وأكبر من المتغيرات والظروف.

وكانت المؤسسة الاتحادية للشباب وضمن مبادرات الإشراك والاستماع للشباب، قد استطلعت عبر منصاتها الرقمية آراء نحو خمسة آلاف شابة وشابة إماراتي على منصات التواصل الاجتماعي حول آرائهم لمستقبل الزواج، حيث أبدى أكثر من 90% من المشاركين تأييدهم وميلهم نحو الاحتفالات البسيطة مع أهمية التركيز على القيم والعناصر التي تؤسس لزواج ناجح وتكوين أسرة مترابطة.

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وكانت خدمات الحكومة الإلكترونية تسمح في السابق بإتمام جزء من إجراءات الزواج عن بعد، لكن يمكن حاليا إنهاء كل الخطوات المطلوبة من عقد القران إلى مصادقة المحكمة من دون الحاجة لمغادرة البيت.

ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى موقع الوزارة ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد لعقد القران.

كما تفرض دولة الإمارات قيودا على التجمعات ذات الأعداد الكبيرة فى إطار الالتزلم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .