شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة استدامة الطاقة بمجموعة العشرين تناقش تفعيل تقنيات التعامل مع الانبعاثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة مجموعة عمل استدامة الطاقة بمجموعة العشرين اليوم، تفعيل الاقتصاد الدائري للكربون من خلال الابتكار والتقنيات الكفيلة بالتعامل مع الانبعاثات، وتجسيد فرص التعاون الدولي المحتملة عبر التعريف بالإمكانات المتاحة في ورشة عمل حول تسريع تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون أمس الخميس.وفق صحيفة الرياض.

وقد عقدت مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين ، الأسبوع الماضى، ورشة عمل "مبادرة الرياض" تناولت مسائل استراتيجية فيها لوضع أطر بشأن مناقشة مستقبل منظمة التجارة العالمية، وقد أسهمت هذه الورشة رفيعة المستوى في تسهيل السبل لتحديد أساس مشترك ومبادئ للسياسات التجارية يستند عليها عند عقد مناقشات إصلاحات منظمة التجارة العالمية بجنيف وتوفر الدعم السياسي لذلك وفق بيان صحفى.

وقد ركزت مجموعة العشرين على اتجاهات ومستجدات التجارة والاستثمار وذلك بسبب الضرر الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19على سلاسل الإمداد العالمية، وأعلن وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين في مايو عن الإجراءات التي ستقوم بها المجموعة لدعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة للجائحة، كما أدَّت مجموعة عمل التجارة والاستثمار دورًا رئيسيًّا في تنفيذ ورصد هذه الإجراءات التي تهدف إلى دعم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، وبناء المرونة والاستدامة في سلاسل الإمداد العالمية، وتقوية الاستثمار العالمي.

وستجتمع مجموعة عمل التجارة والاستثمار مره أخرى في أكتوبر قبل اجتماع وزراء التجارة والاستثمار؛ حيث تواصل العمل على إجراءات مجموعة العشرين ومبادرة الرياض.