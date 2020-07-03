شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جوى تركى جديد على مواقع بمحافظة دهوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصف سلاح الجو التركي مواقع على محافظة دهوك العراقية، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز عربية، منذ قليل على لسان مصادر كردية.

ولم تكن هذه المرة هى الأولى، فمنذ الشهر الماضى، بدأ جيش الاحتلال التركي غاراته الغاشمة على محافظة دهوك شمال العراق، وقد قصفت مروحيات تابعة لجيش الاحتلال التركي مواقع في محيط دهوك شمال العراق، وبعد تدخلاتها العسكرية فى سوريا وليبيا، تواصل تركيا عربدتها فى المنطقة بهجوم سافر على شمال العراق، رغم اعتراض الحكومة العراقية لما يقوم به القوات التركية ضد الأكراد بشمال العراق، إلا أن ميليشيات أردوغان أعلنت، اليوم الخميس، إن قواتها أصابت أكثر من 500 هدف لمقاتلين أكراد فى شمال العراق فى إطار عملية تنفذها فى المنطقة ضد حزب العمال الكردستانى.

Advertisements

وأصابت طائرات مقاتلة تركية، أهدافا تابعة لحزب العمال الكردستانى فى مناطق مختلفة من شمال العراق فى غارتين منفصلتين زعمت أنقرة إنهما تأتيان ردا على تزايد هجمات الأكراد.

وأطلقت تركيا "عملية مخلب النمر" يوم الثلاثاء16 يونيو الماضى، فى منطقة حفتانين فى شمال العراق، وأفاد بيان لوزارة الدفاع بأن طائرات إف-16 وطائرات مسيرة ومدافع هاوتزر أصابت ودمرت أكثر من 500 هدف لحزب العمال الكردستانى فى 36 ساعة.