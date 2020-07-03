شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الفنادق الأردنية تروج للسياحة بدليل إرشادى جديد يضمن سلامة الزوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت جمعية الفنادق الأردنية Jordan Hotels Association بتطوير دليل إرشادي لإدارة العمليات الفندقية في الأردن للفترة بعد وباء COVID-19، حيث تم توزيع هذا الدليل الإرشادي على أكثر من 500 مؤسسة سياحية وفندقية في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية الأعضاء في الجمعية.

وقال مدير الجمعية فى بيان أن الجمعية أصدرت هذا الدليل الذي يحتوي على بروتوكولات لضمان سلامة زوار الفنادق في الأردن ومساعدة انتعاش القطاع.

ومن خلال هذا الدليل تسعى الجمعية إلى إيجاد حل مناسب للتغلب على الأضرار الشديدة التي لحقت بقطاع الضيافة بسبب الوباء والتركيز على الحفاظ على سلامة وأمن زوار الفنادق، والذي يجب أن ينعكس إيجابا في تعزيز السياحة الداخلية وتشجيعها.

وأضاف :" ولتحقيق كل ذلك وضعنا إرشادات وإجراءات تكميلية يجب اعتمادها بالإضافة إلى المعايير التي طبقتها الفنادق أصلاً".

وتستند الإجراءات إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة السياحة والآثار ووزارة البيئة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات التي تتبعها منظمة السياحة العالمية وشركات إدارة الفنادق العالمية.

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وتوفر الإجراءات أيضا تعليمات وإجراءات مفصلة لممارسات نظافة الموظفين، ومعايير للخدمات والعمليات بما في ذلك التنظيف والصرف الصحي والتشغيل الآمن للمرافق، بالإضافة إلى إدارة النفايات وإدارة المناطق العامة. وتشمل هذه الإجراءات أيضًا معايير إنتاج وخدمة الطعام والشراب وخدمات الضيافة واستلام البضائع من البائعين والعديد من الجوانب الأخرى.

ولدعم تبني الإجراءات والالتزام بها، ستعقد جمعية الفنادق الأردنية دورات تدريبية لجميع الفنادق الأعضاء بهدف التأكد من اتباع الإرشادات والإجراءات وتنفيذها على أعلى المعايير.

وتحاول الاردن تعويض خسائر قطاع السياحة خلال الأشهر الماضية، حيث أعلن البنك المركزي الاردنى أن الدخل السياحي في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي2020 بلغ 784 مليون دينار أردني، مسجلا انخفاض بنسبة 10.7% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال البنك المركزى فى بيان له ان الدخل السياحي انخفض بنسبة 56.5% خلال شهر مارس الماضي؛ ليصل إلى 132.2 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.