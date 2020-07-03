شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى تاريخ السعودية..امرأة تتولى رئاسة جامعة فى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التعليم السعودى، الدكتور حمد آل الشيخ، أمس الخميس، تعيين الدكتورة ليلك الصفدي رئيساً للجامعة الإلكترونية، كأول امرأة ترأس جامعة سعودية يضم طلابها الجنسين من الذكور والإناث. وفق العربية.

وجاء إعلان آل الشيخ بالموافقة الملكية على تعيين 5 رؤساء للجامعات، ومن بينهم الأمير الدكتور ممدوح بن ثنيان آل سعود رئيساً للجامعة الإسلامية، والدكتور محمد الشايع رئيساً لجامعة الجوف، والدكتور يوسف عسيري رئيساً لجامعة الطائف، والدكتور محمد صفحي رئيساً لجامعة بيشة.

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وشاركت الصفدي بأكثر من 50 ورقة بحثية في مؤتمرات ومقالات صحفية، في مجالات البحث ذات الاهتمام مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتجاري، كما عملت كنائب الرئيس ومسؤول التكنولوجيا الوطني في مايكروسوفت في يناير الماضى.

والصفدى عضو بهيئة التدريس بجامعة الملك سعود، ومديرة حاضنة تكنولوجيا المرأة، ومسؤولة عن تطوير مركز ريادة الأعمال في أقسام العلوم النسائية والطبية، كما عملت كمستشار المحافظ بالهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستشاري وكالة الجامعة للتخطيط والجودة والتطوير بالجامعة السعودية الالكترونية.

والصفدي خريجة جامعة ولونغونغ وحاصلة على دكتوراه علوم الحاسب الآلي 1998-2002، وماجستير علوم الحاسب 1993-1995 والتخصص في هندسة البرمجيات.