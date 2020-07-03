شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 ، بث مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية. وفق قناة السنة النبوية.

وقد أكد المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين هاني حيدر، عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول عودة المصلين للصلاة في المسجد الحرام.

وقال حيدر، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إن المسجد الحرام مازال تقام فيه الصلوات، صلاة الجمعة وجميع الصلوات المفروضة، بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة منذ بداية جائحة كورونا.

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وأضاف أنه سيتم الإعلان عن أي جديد عبر المنصات الرسمية المعتمدة سواء موقع الرئاسة الرسمي على الإنترنت أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهاب متحدث رئاسة شؤون الحرمين بالجميع عدم الالتفات لأي شائعات أو أي مقولات عارية عن الصحة، وقد بدأت وكالة المسجد النبوي الفتح التدريجي لسطح ⁧‫الحرم الشريف في صلاة ⁧‫الجمعة‬⁩ من خلال السلالم ( 37 ، 34 ، 21 ، 8 ، 5 ) ، ويأتي هذا الإجراء للتوسعة على المصلين الذين يزداد تدفقهم في اليوم المبارك .وفق صحيفة الرياض، وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه .

وفي سياق التدابير التي اعتمدتها الوكالة ومنها : تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين ، ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول إضافة إلى رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً على أن تكون الصلاة على الرخام وغسل وتعقيم الأرضيات والساحات بعد كل صلاة مع فتح القباب والمظلات بشكل دوري لتجديد التهوية ، ووضع خطوط أرضية لتحقيق تباعد الصفوف وأخرى لتحقيق التباعد بين المصلين، كما تم الفتح التدريجي لسطح المسجد النبوي في صلاة الجمعة الثالثة عقب إعادة الفتح بعد تعليق الصلاة فى المسجد بسبب الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا .