اتهام ماليزى بارتكاب أعمال إرهابية فى سوريا

وذكرت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية أن المتهم، أحمد نايم زيد، أنكر التهمة الموجهة إليه أمام المحكمة.



واتهم زيد بارتكاب الجريمة في مطار كوالالمبور الدولي، في 11 مارس عام 2015 حيث يعتقد أنه تم القبض عليه لدى عودته من سوريا، بحسب الصحيفة.

Advertisements



وتم إدراج التهمة تحت المادة "130 جيه ايه" من قانون العقوبات الماليزي والذي ينص على السجن لمدة 30 عامًا ودفع غرامة في حالة إدانة المتهم.



وحددت المحكمة جلسة 3 أغسطس المقبل لتقديم المستندات الخاصة بالقضية.