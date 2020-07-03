حسين فهمى: سعادتي لا توصف بإقامة الألعاب الشتوية 2022 في قازان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى الفنان المصري حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي سعادته البالغة بالإعلان عن فوز قازان الروسية بتنظيم الألعاب العالمية الشتوية 2020، والذي جاء عقب اعتذار السويد عن تنظيم تلك الألعاب والتي كان من المقرر إقامتها عام 2021، وعندما طلب الأولمبياد الخاص الدولي ترحيل الموعد لعام 2022 بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى ترحيل جميع الأحداث الرياضية الكبرى بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو والتي كان من المقرر أن تقام 2020، إلا أن تعرض له العالم؛ بسبب تلك الجائحة هو الذي دفع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية إلى تأجيل معظم الأحداث الرياضية وهو أمر خارج عن إرادة الجميع وكشف الفنان الكبير عن سر سعادته بتنظيم قازان الروسية لهذا الحدث الرياضي الكبير، والذي يجمع إلى جانب المنافسات الرياضية القوية بعداً إنسانياً شديداً، وفي كل مرة يكرر شكره لصديقه المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي الذي دعاه عام 2007 ليكون أول سفير إقليمي للأولمبياد الخاص، وعلى امتداد عشر سنوات شارك بالحضور في العديد من الأحداث الإقليمية والعالمية، إلى أن جاءت الألعاب العالمية الشتوية الماضية التي أقيمت عام 2017 فتم اختياره ليكون سفيراً عالمياً.

وأضاف فهمي إن دخوله إلى هذا العالم الملائكي جعله يشعر بسعادة غامرة؛ لأنه بالفعل يتعامل مع نوع مختلف من البشر، ملائكة، كل النقاء والصفاء الإنساني الذي نفتقده في البشر العاديين، إلى جانب الحب الخالص وفي أجمل صوره، ومن أجل ذلك يكون شديد الحرص على الذهاب لجميع لاعبي المنطقة من الـ23 دولة التي تتكون منها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويحرص على دعمهم وتشجيعهم، والشد من أزرهم، ويكون منبهراً لتلك الطاقات الكامنة التي يتميز بها اللاعبون وفي مختلف الرياضات، والغريب أنهم يمارسون رياضتهم ولا يكون الهدف فقط تحقيق الفوز، ولكن من أجل المتعة والاستماع، بعيداً عن التنافس والشد والجذب الذي نشاهده في الرياضات العادية، ويقول: من هنا كان حرصي الشديد على المشاركة على الرغم من الارتباطات الفنية، وعلى فكرة أنا لم أسافر مطلقاً إلى روسيا أو قازان فهي فرصة أخرى؛ للتعرف إلى أماكن جديدة في العالم.