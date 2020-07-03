نشرت وكالة الأنباء العمانية "أونا"، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أمس الخميس، أفادت من خلالها بأن السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسوما سلطانيا بتعيين الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزيرا للزراعة والثروة السمكية.
وأكدت الوكالة أن سلطان عمان أصدر أمرا آخر بتعيين المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي، وكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، وتعيين المهندس إبراهيم بن سعيد بن خلف الخروصي، وكيلا لوزارة التراث والثقافة لشؤون التراث.
فيما أصدر هيثم بن طارق أمرا سلطانيا ثالثا يقضي بتعيين الدكتور فهد بن الجلندي بن ماجد آل سعيد، رئيسا لجامعة السلطان قابوس بالدرجة الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطان عمان يصدر 3 مراسيم جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.