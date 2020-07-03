العراق... قوة من الحشد تصد هجوما لـ"داعش" جنوبي سامراء

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمني قوله "قوة من اللواء 41 بالحشد صدت تعرضا لعناصر داعش على منطقة تل الذهب في ناحية يثرب، التابعة لقضاء بلد جنوب مدينة سامراء".
© REUTERS / Mohammed Salem
وكان العراق قد أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في ديسمبر/ كانون 2017.
والحَشد الشعبي هو قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء وتشكلت بعد "فتوى الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وذلك بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحات واسعة من المحافظات العراقية عام 2014.
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