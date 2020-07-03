دولة خليجية تسعى للحصول على قرض مؤقت بملياري دولار

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وكانت مصادر قد قالت في السابق، إن الدولة الخليجية أجرت محادثات مع بنوك في وقت سابق من العام الجاري بشأن خيارات تمويل، بما في ذلك قرض بنحو ملياري دولار، لكن المحادثات عُلقت بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأوضحت مصادر، اليوم، أن المحادثات استُؤنفت حاليا.
وقال مصدر مطلع إن عمان أرسلت طلب إبداء مقترحات للبنوك في يونيو/ حزيران، من أجل قرض بقيمة ملياري دولار لمدة عام، سيحل محل إصدار سندات، مؤكدا تقرير أوردته "إل.بي.سي".
ولم ترد وزارة المالية في عمان، حتى الآن، على طلب من "رويترز" للتعقيب.
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