حماس تعتقل خلية مرتبطة بإسرائيل 

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وتابع البيان "تمت مصادرة مبالغ مالية تلقاها عناصر الخلية مكافأةً من الاحتلال الإسرائيلي".
وقال بيان الداخلية في قطاع غزة، إنه "من خلال التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية، تبيّن أنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال تخريبية أخرى ضد عناصر المقاومة خلال الأيام القادمة، بمتابعة مباشرة من ضباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي."
وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تستكمل التحقيقات مع عناصر الخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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