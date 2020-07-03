بسبب "كأس ويسكي" وزير الداخلية اللبناني يغضب ويطالب بملاحقة مسؤول لبناني

ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن وزير الداخلية اللبناني، العميد محمد فهمي، استشاط غضبا بعدما بلغه أن رئيس جمعية المصارف، سليم صفير، صرح بأن مجلس الوزراء دعاه إلى "كأس ويسكي"، حيث اعتبر فهمي أن كلام صفير الذي شارك في جلسة مجلس الوزراء أمس، ينطوي على إساءة للحكومة وللشعب اللبناني الذي بدأ يجوع".
وبحسب معلومات الصحيفة فإن فهمي بعث رسالة عبر "واتساب" إلى زميلته وزيرة العدل ماري كلود نجم، داعيا إياها إلى "استئذان رئيس الحكومة لإجراء اللازم القضائي مع سليم صفير".
وكان صفير قد شارك مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس الخميس في السراي الحكومي لبحث الملف النقدي.
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