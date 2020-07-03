مصدر كويتى: توقف الطيران يحول دون إبعاد 400 وافد إلى دولهم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمني كويتي "إن الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حالت دون تمكين إدارة الإبعاد في وزارة الداخلية الكويتية من تنفيذ قراراتها المتخذة بحق نحو 400 وافد من دول أفريقية وعربية، جراء مخالفتهم لقانون الإقامة، أو حظر التجول أو لوجود أحكام جزائية عليهم".

وأوضح المصدر - في تصريح صحفي اليوم /الجمعة/ - أن إغلاق الأجواء مازال يشكل العقبة الرئيسية في المدى المنظور لمغادرة المحتجزين في مراكز الإبعاد الكويتية، خاصة في ظل استمرار إغلاق مطارات دول المغرب العربي وأفريقيا، وعدم تسيير رحلات إلى كل من سوريا والأردن، وهو ما يحول دون إبعاد مواطني هذه الدول حاليا.



وأضاف أن تكاليف تذاكر سفر المبعدين، سيتحملها أصحاب الشركات الكويتية؛ حيث سيوضع منع (بلوك) على معاملاتهم، بعد العودة الطبيعية للعمل، إلى حين تسديد قيمة التذاكر التي ستسددها وزارة الداخلية الكويتية في الوقت الحالي، متوقعا ازدياد أعداد المبعدين إدراياً وقانونياً في الفترة المقبلة.