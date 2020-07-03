مصادر عسكرية ليبية: أوامر بالتعامل مع أى هدف يسعى للتقدم نحو سرت والجفرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر عسكرية ليبية، أن القوات المسلحة في ليبيا تعزز دفاعاتها في سرت والجفرة، لمواجهة أي محاولات من القوات التابعة لحكومة "الوفاق" أو المرتزقة، للتقدم نحو المنطقتين، مشيرة إلى صدور تعليمات من قيادة الجيش الليبي بالتعامل المباشر مع أي هدف يسعى للتقدم نحو سرت والجفرة من غرب البلاد. ولفتت المصادر - حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الجمعة، إلى نصب الجيش الليبي منظومة دفاع جوي متطورة في محيط سرت والجفرة، مؤكدة وصول تعزيزات عسكرية إلى الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة، والتي تقود التصعيد شرق المدينة، وتخطط للتقدم نحو مدينة سرت.

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