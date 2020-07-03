خادم الحرمين وولى العهد يبعثان ببرقية تهنئة للرئيس الأمريكى فى ذكرى الاستقلال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن الملك، أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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وأشاد خادم الحرمين بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة.