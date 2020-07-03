شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تجدد موقفها الداعم لكل ما تقوم به السعودية للحفاظ على أمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت مملكة البحرين موقفها الثابت والداعم لكل ما تقوم به المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة الأعمال العدائية الإيرانية.وفق وفقا لوكالة الأنباء البحرينية. جاء ذلك في الرسالة التي وجهها السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، وذلك في إطار التقرير الصادر من الأمين العام للأمم المتحدة التاسع بشأن تنفيذ القرار 2231 (2015) المعني بالملف النووي الإيراني. وطالب مندوب مملكة البحرين مجلس الأمن باتخاذ خطوات حازمة لردع إيران وتمديد حظر الأسلحة لحين امتثالها للقوانين والأعراف الدولية وتغييرها لنهجها التخريبي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وومن جهة أخرى أكدت مملكة البحرين دعمها التام لدولة الإمارات العربية المتحدة في ترشيحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة من 2022-2023م، وثمن السفير جمال فارس الرويعى المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، الدور الكبير والحيوي لدولة الإمارات في حفظ الأمن واستدامة السلام في المنطقة والعالم ككل، بسياستها المتزنة واهتمامها البالغ بدعم برامج التنمية في العديد من الدول بهدف تعزيز استقرارها وازدهارها وتقدم شعوبها. Advertisements وقال الرويعي إن مملكة البحرين متمثلة في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة ، ستسخر كافة إمكانياتها في مساندة البعثة الدائمة لدولة الإمارات في هذا الشأن.

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