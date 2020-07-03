اخبار الخليج

السودان تسجل 90 إصابة جديدة وفاة حالتين بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 90 إصابة جديدة وفاة حالتين بفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان عن تسجيل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة الى 2 وفاة، وتعافي 18 حالة وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم، وبذلك يرتفع أجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة الى(9663)  والوفيات الى  (604) فيما بلغت جملة المتعافين (4624)  متعافى.

 

 وسجل التقرير الوبائي ارتفاع حالات الإصابة بولاية نهر النيل لعدد 26 حالة إصابة جديدة فيما لم تسجل 12 ولاية  من جملة 18 ولاية اي حالات إصابة جديدة.

 

وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم  (44) حالة، ولاية الجزيرة (4) ، النيل الأبيض  (2)  ، نهر النيل (26) ، كسلا (10)  ،ولاية  البحر الأحمر (4)  حالات ،فيما  بلغت الوفيات (2)  بولاية الجزيرة ،

 

و سجلت حالات التعافى حسب الولايات فى الجزيرة (6) النيل الأبيض (حالة واحدة) حالة، ولاية سنار (4) ، وولاية القضارف  (7) حالات تعافي.

 

Advertisements

وتشير الوزارة الى ان الفحص المعملى تم فى ثلاثة معامل حيث بلغت جملة العينات المفحوصة (147) وبلغ اجمالى العينات المفحوصة لاول مرة (147) فيما بلغ عدد العينات الموجبة لاول مرة (90) بنسبة ايجابية بلغت 61.2٪.

 

كما تشير  الوزارة الى انها تعمل حسب  البرتكول المحدث لحالات التعافى والخروج من العزل ، ويعمل الفريق الاتحادى مع ادارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية ومن ضمن نتائج  الحالات (حالة واحدة) وافدة الي ولاية النيل الأبيض

 

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطواريء الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الارشادات الووقائية ( التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ، فضلا عن التبليغ الفوري ) ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة على الفيسبوك  وموقع مرصد السودان الصحى الخاص بجائحة كورونا.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان تسجل 90 إصابة جديدة وفاة حالتين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا