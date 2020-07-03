ليبيا تسجل 17 إصابة جديدة بـفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة .

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 891 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 224 حالة .

وأظهر أحدث تقارير المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أن أكثر من نصف مليون مهاجر (625638) من أكثر من 44 دولة موجودون في ليبيا، غالبيتهم من دول مجاورة، في مقدمتها النيجر بمُعدل (128.953) مهاجرا، وتشاد (102.725) مهاجرا، ومصر (102.700) مهاجر، والسودان (75.967) مهاجرا.

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت المنظمة، في تقرير لها، إن “الوجود الكبير للمهاجرين من الدول المجاورة يعكس التأثير المهم للعلاقات التاريخية بين المجتمعات عبر الحدود الليبية، ودور القرب الجغرافي في تحديد ديناميكيات الهجرة إلى ليبيا”.

وأضافت أن “أكبر عدد من المهاجرين يتركز بالمنطقة الغربية في مدينة طرابلس، تليها مدينة إجدابيا في المنطقة الشرقية، ومن ثم مدينة مرزق جنوباً”.

ويُشير تقرير المنظمة إلى أن “تحليل البيانات التي تم جمعها يسلط الضوء على أن وصول المهاجرين إلى الخدمات الصحية لا يزال يشكل صعوبة كبيرة”.