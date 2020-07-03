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العراق وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، في اتصال هاتفي من نظيره البريطاني الفريق أول نيكولاس كارتر، التعاون العسكري المشترك وسبل تعزيزه.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم /الجمعة/ - أن الجانبين ناقشا، خلال الاتصال، عددا من القضايا الحيوية التي تخص التعاون العسكري وباقي المجالات الأخرى بين البلدين.


وأشاد رئيس أركان الجيش العراقي بالدور الكبير لبريطانيا، كونها تعد ثاني أكبر دول التحالف الدولي في تقديم الدعم والإسناد للجيش العراقي في محاربة ما تبقى من خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي.
ومن جانبه، أكد رئيس أركان الجيش البريطاني استمرار بلاده في دعم الجيش العراقي في المجالات كافة، مشيداً بقدرات الجيش العراقي وبطولاته في تحقيق الانتصارات على الإرهاب.

 

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