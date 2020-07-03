شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسعى للحصول على قرض مؤقت بمليارى دولار من بنوك عالمية وإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع ،اليوم، الجمعة، إن سلطنة عمان تسعى للحصول على قرض مؤقت بقيمة مليارى دولار من بنوك عالمية وإقليمية، مؤكدا تقرير أوردته إل.بي.سي خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت المملوكة لرفينيتيف.

كانت مصادر قالت في السابق، إن الدولة الخليجية أجرت محادثات مع بنوك في وقت سابق من العام الجاري بشأن خيارات تمويل، بما في ذلك قرض بنحو ملياري دولار، لكن المحادثات عُلقت بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

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وقالت مصادر، اليوم، الجمعة، إن المحادثات استُؤنفت حاليا.

وقال مصدر مطلع إن عمان أرسلت طلب إبداء مقترحات للبنوك في يونيو حزيران من أجل قرض بقيمة ملياري دولار لأجل عام، سيحل محل إصدار سندات، مؤكدا تقرير أوردته إل.بي.سي.

ولم ترد وزارة المالية في عمان حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.